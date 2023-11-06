Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Verilmesi İçin Kanun Teklifi Gönderdi

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ - KAMERA: KERİM UĞUR

Türk Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi için hazırladıkları kanun teklifini, İzmir milletvekillerine posta ile gönderdi. Postane önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen, "Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır" dedi.

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Türk Eğitim-Sen İzmir Şubeleri de, hazırlanan kanun teklifini Cumhuriyet Meydanı'ndaki PTT şubesinden İzmir milletvekillerine gönderdi.

Şube önünde basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Temsilcisi İrfan Toksoy, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ı büyük bir övünçle kutluyoruz. Ne mutlu bize ki ilim ve irfan yuvalarında, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk'ün öğretileriyle genç nesilleri yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir. Tabii bizler sadece öğretmen değil; aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz.

"ÖĞRETMEN MAAŞIYLA ANCAK 2 CUMHURİYET ALTINI ALINABİLİYOR"

Her 24 Kasım'da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız. Ancak bir tarafımızda buruktur. Çünkü; öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor, toplumdaki saygınlıklarının artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta, buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilememektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirliler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 TL, yoksulluk sınırı 43 bin 433 TL'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 22 bin 852 TL, 5/3 derecedeki bir öğretmen aylık 24 bin 319 TL, 1/4 derecedeki bir öğretmen aylık 25 bin 112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak iki cumhuriyet altını alabilmektedir.

"24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE"

İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanlarının ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "beyaz önlük" hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise eğitim çalışanlarının 'öğrenci-veli şiddetine maruz kalma', 'liyakatsiz yönetici atamaları', 'tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları', 'ekonomik çaresizlik', 'adaletsiz uygulamalar', 'mesleki imaj zedelenmesi', 'kariyer sınavı' gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek bir öneride bulunmuştuk; "24 Kasım'da önlük değil, ikramiye istiyoruz". Bu kapsamda sendikamız; öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımdan desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren kanun teklifi hazırladı. Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır"