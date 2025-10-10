Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası'nda Türkiye 9 alanda altın madalya kazandı

KAZAKİSTAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası (TurkicSkills 2025), Türk dili konuşan ülkelerden gençlerin katılımıyla tamamlandı. Türkiye, 9 alanda yarışarak altın madalya elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve Türk dili konuşan ülkeleri bir araya getiren uluslararası mesleki beceri şampiyonası TurkicSkills 2025, sona erdi. Türk devletleri ve toplulukları arasında mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş birliğini güçlendirmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlayan yarışmada Türkiye'nin farklı illerinden öğrenciler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

TÜRKİYE 9 ALANDA YARIŞTI

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkiye ve Azerbaycan'ın katıldığı şampiyonada, web teknolojilerinden kaynak işlerine, mobil robotikten İHA operatörlüğüne kadar 10 farklı alanda yarışmalar düzenlendi. Gerçek iş koşullarına uygun ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilen yarışmada Türkiye, 9 alanda yer aldı ve derece elde etti. Yarışmada Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Doruk Cengiz, İnsansız Hava Aracı (Drone) dalında altın madalya kazanarak 1'inci oldu. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İsmail Emre Molu, İşletmelerde BT Yazılım Çözümleri dalında 2'nci olurken, Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emir Tuğra Lale, Motorlu Araçlar Teknolojisi dalında 3'üncülük elde etti. Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Nur Ünsal ise Aşçılık dalında 3'üncü olarak madalya kazandı.

TurkicSkills, Türk devletleri ve toplulukları arasında kültürel, eğitimsel ve ekonomik bağları güçlendiren bir platform olma özelliği taşıyor. Organizasyon kapsamında düzenlenen uzman toplantıları, ustalık sınıfları ve yenilik sergileri, mesleki eğitim alanında deneyim paylaşımına katkı sağladı.