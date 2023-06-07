Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği toplantısı Semerkant'ta gerçekleştirildi

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Macaristan'dan 50'ye yakın üniversite temsilcisi katıldı. Toplantıda, birlik üyesi üniversiteler arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, eğitim ve bilimsel araştırmalar alanlarında ilişkilerin pekiştirilmesi konularında mutabık kalındı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) toplantısı gerçekleştirildi.

"İpek Yolu" Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Macaristan'dan 50'ye yakın üniversite temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında çevrim içi konuşma yapan Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı ve "İpek Yolu" Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi Rektörü Aziz Abduhakimov, TÜRKÜNİB'in 2013 yılında kurulmuş olmasına rağmen şu anda Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan çok sayıda üyesinin bulunduğuna dikkati çekerek, böyle bir birliğin toplantısının Özbekistan'da yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Abduhakimov, Semerkant'ta gerçekleştirilen toplantının, TDT üyesi ülkelerin önde gelen üniversiteleri arasındaki karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise birlik üyesi yükseköğretim kurumlarında ortak eğitim standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini anlatarak, yüksek kaliteli eğitimi sağlamak için öncelikle eğitim standartlarının ve üniversiteler arası öğrenci değişimi ile staj programlarının geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek de birliğin, kardeş ülkelerin üniversiteleri arasında karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantının Semerkant'ta yapılmasının tesadüf olmadığını ve bu kutsal toprakların Türk halklarının tarihinde, bilim ve kültürün geliştiği bir yer olarak kabul edildiğini anımsatan Şimşek, bundan dolayı bu toplantıyı önemli bulduklarını dile getirdi.

Akademik işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak eğitim ve araştırma programlarının oluşturulması ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, birlik üyesi üniversiteler arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, eğitim ve bilimsel araştırmalar alanlarında ilişkilerin pekiştirilmesi konularında mutabık kalındı.