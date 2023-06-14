Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 7. Toplantısı Semerkant'ta düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 7. Toplantısı Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan eğitim bakan ve bakan yardımcıları ile TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Toplantıda Türk devletleri arasında eğitim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amaçlandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 7. Toplantısı Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlendi.

Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Hilola Umarova'nın ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan eğitim bakan ve bakan yardımcıları ile TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

TDT üyesi ülkeler arasında eğitim alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Umarova, "Türk medeniyetinin yükselişindeki ana yön hiç şüphesiz bilimdir. Bugünkü toplantının Türk ülkeleri arasında eğitim alanında işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacağına inanıyorum." dedi.

2021'de İstanbul'da düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısında hayata geçirilen kardeş okullar işbirliği programının daha geliştirilmesinin önemini vurgulayan Umarova, TDT çerçevesinde El Harezmi Uluslararası Genç Matematikçiler Olimpiyatı yapılmasını önerdi.

Umarova, ülkesinin 2024'te bu olimpiyata ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Ömüraliyev de toplantının Türk devletleri arasında eğitim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını dile getirdi.

"Ortak ders kitapları tüm ülkelerde okutulsun"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da tarihi ve kültürel birliği olan Türk devletlerinin diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği yapmasının bilgi ve deneyim paylaşmasının önemini vurgulayarak, "Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, ortak tarihimiz, ortak coğrafyamız ve kültürümüz değil, aynı zamanda müreffeh bir geleceği, Türk Asrı'nı hep birlikte inşa etme arzumuz, irademizdir. Bu çerçevede dost ve kardeş ülkeler arasında eğitimde işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen bu toplantıyı oldukça önemsiyoruz." diye konuştu.

TDT olarak genç ve dinamik nüfus yapısı ile nitelikli genç nesilleri yetiştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu, eğitim algısının her gün geliştiği bu dönemde yeni arayışlar ve yapılanmaların hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğini anlatan Yılmaz, bu değişime uyum sağlamanın eğitimde kaliteyi yükseltip nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki okullarda halihazırda TDT zirve toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Ortak Türk Tarihi, Ortak Türk Edebiyatı ve Türk Dünyası Coğrafyası ders kitaplarının okutulduğunu aktaran Yılmaz, bu kitapların kardeş ülkeler arasında kültürel ve tarihi bağın daha da kuvvetlenmesi için bütün ülkelerde okutulması gerektiğini söyledi.

Nazif Yılmaz, ayrıca yaz tatillerinde öğrencilerin karşılıklı olarak misafir edilmesinin çok faydalı olacağını, bu çerçevede yaz tatillerinde Türkiye olarak kardeş ülkelerden ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri misafir etmeye hazır olduklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da Türkiye'deki üniversitelerin TDT üyesi ülkelerin üniversiteleriyle toplamda 2 bin 270 adet ikili işbirliği anlaşması imzaladığını, ayrıca çok sayıda ortak araştırma projelerini hayata geçirdiğini bildirdi.

Prof. Dr. Gündoğan, sözlerini, "Birlikte çalışarak Türk devletlerini yükseköğretim alanında daha da güçlendireceğimize ve uluslararası arenada daha nitelikli bir konuma getireceğimize yürekten inanıyorum." diye tamamladı.