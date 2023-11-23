Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Çetin Akın, öğretmenlerin Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve kültürel değerlerimize sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirerek Büyük Atatürk'ün güvenini haklı çıkartmaya önem ve özen gösterdiklerini belirtti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Çetin Akın mesajında "Öğretmenlerimiz Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve kültürel değerlerimize sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirerek Büyük Atatürk'ün güvenini haklı çıkartmaya önem ve özen göstermektedirler" dedi.

Başkan Çetin Akın Öğretmenler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz nesillerin yetişmesi ancak çağdaş eğitim sistemi ve Atatürk'ün yolunda, bilim ve teknolojiden ayrılmayan öğretmenlerimize bağlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk, "Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır" sözüyle öğretmenlerimize yol göstermiş ve eşsiz kıymetteki sorumluluğu yüklemiştir. Özünde sevgi yatan bu mesleği ifa eden öğretmenlerimiz de Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve kültürel değerlerimize sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirerek Büyük Atatürk'ün güvenini haklı çıkartmaya önem ve özen göstermektedirler.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi; düşünen, sorgulayan, eleştiren, çağa ayak uyduran çocuklarla ve gençlerle mümkündür. Bu hedefin gerçekleşmesinin temelinde de öğretmenlerimizin emekleri, bilgi ve birikimleri vardır.

Bu duygu ve düşünceler neticesinde geleceğe umutla bakabilmemizi sağlayan nesillerimizi sevgiyle, fedakarlıkla, sabırla yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayata veda eden tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."