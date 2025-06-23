TÜRGEV'den Akran Zorbalığını Önleme Programı

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 'Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı'nı başlattı. İstanbul'da düzenlenen programda eğitimciler, psikologlar ve hukukçular çözüm aradı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında gelişimini desteklemek amacıyla 'Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı'nı başlattı. TÜRGEV Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından organize edilen program, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

İki gün süren program kapsamında, siber zorbalığa ve akran nezaketine dair toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Öğretmenler, psikolojik danışmanlar, akademisyenler ve hukukçular, eğitim kurumlarında akranlar arası nezaketin güçlendirilmesi ve zorbalıkla mücadelede etkili yöntemleri tartıştı.

Programın konuşmacıları arasında Prof. Dr. Sefa Bulut, Klinik Psikolog Semanur Batcı, Psikolojik Danışman Songül Ceyran, Avukat Öznur Özhan Ekinci, Klinik Psikolog Onur İmpram ve Klinik Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu yer aldı.

'GENÇLERİMİZİN BİLGİYLE VE NEZAKETLE DONATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akran nezaketi, gençlerimizin sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesinin temel taşıdır. Bu, yalnızca bireysel gelişim değil, toplumsal dayanışmanın da anahtarıdır. Biz TÜRGEV olarak gençlerimizin bilgiyle birlikte merhamet, adalet ve nezaketle donatılması için çalışıyoruz. Bu program, akran nezaketini teşvik ederek çağımızın gerektirdiği vicdan temelli eğitimin somut bir adımıdır."

Etkinlik kapsamında, TÜRGEV'in 'Zorbalığı Engelle' projesinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla bir farkındalık kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde katılımcılara yaş gruplarına özel vaka analizleri, öğretmenlere yönelik rehber içerikler ve önleyici müdahale yöntemleri sunuldu.