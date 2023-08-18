TURBEM'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (TURBEM) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 8 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik sınav hazırlık kurs kayıtları devam ediyor. TURBEM'de yeni dönem kurs kayıtları Atatürk Bulvarı Garanti Bankası üzerinde yer alan TURBEM Binası'nda yapılıyor. Hızlandırılmış kurslar başladı ve mezun öğrenciler için hazırlık programı 12 Eylül Salı günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (TURBEM) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 8 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik sınav hazırlık kurs kayıtları devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, en önemli eğitim projelerinden olan TURBEM aracılığıyla öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik kursların verildiği TURBEM'de yeni dönem kurs kayıtları devam ediyor.

TURBEM'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı LGS ve YKS sınav hazırlık kurs kayıtları Atatürk Bulvarı Garanti Bankası üzerinde yer alan TURBEM Binası'nda yapılıyor.

HIZLANDIRILMIŞ KURSLAR BAŞLADI

Sınava hazırlık kursları kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hızlandırılmış kursların başladığı TURBEM'de mezun öğrenciler için hazırlık programı 12 Eylül Salı günü başlayacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, kurslara ilişkin şunları söyledi:

"Eğitim Merkezi'mizde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilerimiz için 2023- 2024 eğitim öğretim yılı kurs kayıtlarımız devam ediyor. Turgutlu Belediyesi olarak eğitime büyük önem veren Başkanı'mız Çetin Akın önderliğinde hayata geçirdiğimiz eğitim projelerimizle her daim öğrencilerimizin yanındayız. Hedeflerindeki lise ve üniversiteyi kazanabilmek için yeni dönemde yoğun bir tempoyla sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum."