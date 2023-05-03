TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM), 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için 30 Mayıs Salı günü seviye tespit sınavı yapacak. Seviye tespit sınavına başvurular, 27 Mayıs'ta son bulacak.

Turgutlu Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiği, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önemli başarılara imza atan TURBEM'de yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda LGS ve YKS'ye hazırlanacak 7. ve 11. sınıflara yönelik olarak; 30 Mayıs Salı günü saat 15.30'da seviye tespit sınavı yapılacak. Dün başlayan başvurular, 27 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. TURBEM Binası'nda düzenlenecek sınav ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Eğitim alanındaki projelerimizin başında gelen TURBEM'de yeni eğitim-öğretim yılına seviye tespit sınavıyla başlayacağız. Geçtiğimiz LGS ve YKS'de çok önemli başarılar elde etmiştik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da bu başarılarımızın üstüne koyarak güzel sonuçlar elde edeceğiz. Zorlu bir maratona adım atacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. TURBEM olarak alanlarında uzman eğitimlerimizle ve idari kadromuzla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.