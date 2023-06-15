Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nda 2022-2023 eğitim yılı düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi. Törene Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenin sonunda dereceye giren öğrencilere plaket, mezun olan öğrencilere ise diplomaları takdim edildi.

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nda 2022-2023 eğitim yılı düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi.

Başkent Tunus'ta yer alan Tunus Bilim Merkezi İbn-i Haldun Kampüsü'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Çakıralp, "Maarif Okulları'nın öğretmenlerini ve yönetici kadrosunu, öğrencilere sunulan kaliteli eğitimden dolayı tebrik ediyorum. Aldıkları eğitimin ardından bunu mezuniyetle taçlandıran öğrencilerimizi kutluyorum. Eğitim düzeyi yüksek olan Maarif Okulları'nda eğitim alan öğrencilerin, geleceklerini kurmalarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve birikimi alacakları konusunda güvenim tamdır." ifadelerini kullandı.

Çakıralp, yeni mezunların Tunus'un ve dünyanın önemli üniversitelerinde eğitim hayatlarına devam etmelerini dilediğini söyledi.

Öğrencilerin, dans, şiir, tiyatro ve şarkı performanslarını sergiledikleri törende, Tunus'ta Türkçe dersleri veren Milli Eğitim öğretmenlerinden Alptekin Salman öğrencilere gitarıyla eşlik etti.

Törenin sonunda dereceye giren öğrencilere plaket, mezun olan öğrencilere ise diplomaları takdim edildi.

Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nın lise bölümünden mezun olan Aya Rahumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim okulumdan 3'üncülük derecesiyle mezun olduğum için çok mutluyum. Hedefim iyi bir mühendis olmak. Kendi mesleğimi yapmak için İngiltere'de mühendislik okumak istiyorum." dedi.

Başkent Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.

Biri lise diğeri ilk ve ortaokul olmak üzere iki ayrı okul binasında hizmet veren okullarda yüzlerce yerli ve yabancı öğrenci eğitim alıyor.

Ağırlıklı olarak İngilizce eğitim verilen okullarda, Fransızca, Arapça ve Türkçe eğitim de yapılıyor.