Tunus'ta öğretmen maaşlarının kesilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor

Tunus Genel İşçi Sendikası lideri Nureddin et-Tabubi, maaşı kesilen öğretmen sayısının yetkililerin açıkladığı gibi 17 bin değil, 23 bin civarında olduğunu söyledi. Sendika, öğretmenlerin haklarını savunmak için mücadele edeceğini belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası lideri Nureddin et-Tabubi, maaşı kesilen öğretmen sayısının yetkililerin açıkladığı gibi 17 bin değil, 23 bin civarında olduğunu söyledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın başkent Tunus'un 60 kilometre güneyindeki Hammamat kentinde düzenlediği toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin maaşlarının kesilmesi konusu değerlendirildi.

Sendika lideri Tabubi, "Maaşları kesilen öğretmen sayısı Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı gibi 17 bin değil, 23 bin civarındadır. Ülkede yaşanan krizleri göz önüne alarak, somut sonuçlara ulaşacağımız dürüst ve şeffaf bir sürecin yürütülmesini istiyoruz. Sendika, birliği ve istikrarı sağlamak ve gerilimleri sona erdirmek için diyalog kapısını açık tutmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerin aç bırakılmasını kınadıklarını" belirten Tabubi, sendikanın öğretmenlerin haklarını savunmak için tüm meşru mücadele yollarını kullanacağını vurguladı.

Tunus'ta öğretmenlerin iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen Eğitim Sendikası ile hükümet arasındaki müzakereler, anlaşma sağlanamaması üzerine Eylül 2022'de kesilmişti. Bunun üzerine öğretmenler sene sonu bitirme sınavlarının sonuçlarını açıklamayı reddetmişti.

Öğretmenlerin bu eylemlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 350 okul müdürünün görevden alındığını, 17 bin öğretmenin ise maaşlarının kesildiğini duyurmuştu.