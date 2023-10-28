Tunceli'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını koreografi ile kutladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılını, düzenledikleri koreografi ile kutladı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı koreografi, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılını, düzenledikleri koreografi ile kutladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede, ilçeye bağlı Sarıbalta köyünde öğrenciler, "100. yıl" koreografisi oluşturdu. Çemişgezek ilçesi Sarıbalta köyünde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, okulun bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptıkları koreografi de "100 yıl" yazdı.

Öğretmenleri refakatinde hazırladıkları koreografi izleyenlerden ilgi gördü. - TUNCELİ