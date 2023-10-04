TÜİK, Türkiye'de Muhtemel Eğitim Sürelerini Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında ilkokula başlayan bir kişinin, en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel sürenin 18,2 yıl olduğunu, muhtemel eğitim süresinin kadınlarda 18,3 yıl, erkeklerde 18,1 yıl olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2018- 2022 dönemine ilişkin muhtemel eğitim sürelerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2022 yılında 18,2 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 12,7 yıl kaydedildi. Okul öncesi eğitimde ise 2018 yılında 1,2 yıl olan muhtemel eğitim süresi, 2022 yılında 1,6 yıla yükseldi. Böylece, okul öncesi eğitimde muhtemel eğitim süresi 2018-2022 yılları için yüzde 32,5 artış gösterdi.

EN YÜKSEK MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ İSTANBUL'DA

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi, 20,3 yıl ile İstanbul'da gerçekleşti. 20,1 yıl ile Karabük, 19,9 yıl ile Ankara, 19,6 yıl ile Bayburt ve 19,5 yıl ile Rize izledi. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller, 15,2 yıl ile Şanlıurfa ve Muş olurken, bu illeri Şırnak, Ağrı ve Mardin izledi. Muhtemel eğitim süresinin 2018- 2022 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk 5 il sırasıyla yüzde 8,2 ile Çankırı, yüzde 5,8 ile Gümüşhane, yüzde 5,2 ile Ağrı, yüzde 5 ile Van ve yüzde 3,5 ile Ardahan oldu. Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller yüzde 7,2 ile Eskişehir ve Antalya, yüzde 6,8 ile Düzce ve Isparta, yüzde 6,3 ile de Karabük ve Edirne oldu.

Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi, 2022 yılında kadınlar için 18,3 yıl, erkekler için 18,1 yıl oldu. Her iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, erkeklerde sırasıyla Bayburt, Karabük, Ankara ve Erzurum izlerken, kadınlarda sıralama Karabük, Ankara, Eskişehir ve Artvin oldu. Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Iğdır takip etti. Kadınlarda ise sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Şırnak, Bitlis ve Siirt olarak gerçekleşti.