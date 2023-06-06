TÜİK: Eskişehir, 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu üçüncü il

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerine göre, Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu üçüncü il Eskişehir oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerine göre, Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu üçüncü il Eskişehir oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerini yayınladı. Yayınlanan veriler, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT) ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çalışmaları sırasında kişilerden alınan eğitim bilgileri ile idari kayıtlardan elde edilen bilgilerin birleştirilmesiyle elde edildi. Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 23,9 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında yüzde 81,1 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 92,5 olarak gerçekleşti. Yayınlanan verilerin arasında ortalama eğitim süresi dikkat çekti. 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2022 yılında en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu izledi.

Cinsiyete göre ortalama eğitim süresi

TÜİK, 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin cinsiyete göre en yüksek ve en düşük olduğu illeri de açıkladı. Erkeklerde ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 11,2 ile Ankara olurken, Eskişehir 10,6 yıl ile ikinci sırada yer aldı. Eskişehir'i sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova izledi. Aynı istatistiğe kadınlar özelinde bakıldığında ise Eskişehir 9,1 yıl ile beşinci sırada yer aldı. - ESKİŞEHİR