TÜİK: Bilecik en düşük artış gösteren ilk beş il arasına girdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerine göre, Bilecik en düşük artış gösteren ilk beş il arasında yer aldı. Ayrıca, okuma yazma bilen oranının en fazla arttığı il Şırnak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Bilecik en düşük artış gösteren ilk beş il arasına girdi

TÜİK'in 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerine göre Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üstü nüfusta yüzde 23,9 oldu. Yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üstü nüfusta yüzde 23,9 oldu. 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 23,9 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında yüzde 81,1 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 92,5 olarak gerçekleşti.

Okuma yazma bilen oranının en fazla arttığı il Şırnak oldu

Okuma yazma bilen oranının 2008-2022 yılları arasında en yüksek puan artışı gösterdiği ilk beş il sırasıyla Şırnak, Hakkari, Van, Siirt ve Muş oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise sırasıyla Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik olarak gerçekleşti.

Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller Antalya ve Çanakkale oldu

Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale olurken bu illeri sırasıyla İzmir, Denizli ve Muğla takip etti. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 89,0 ile Mardin olurken bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Ağrı, Siirt ve Iğdır izledi. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı Türkiye genelinde iller arasında bariz bir fark göstermedi. - BİLECİK