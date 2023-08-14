TÜGVA Yaz Okullarında Öğrenciler Hem Kur'an-ı Kerim Öğreniyor Hem de El Sanatlarında Kendilerini Geliştiriyor

TÜGVA Kastamonu İl Temsilciliği tarafından açılan yaz okullarında öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken el sanatları alanında da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yaz okullarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra taş baskı, çarşaf bağı, ebru sanatı gibi el sanatları da öğretiliyor. TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen, öğrencilere sunulan bu olanaklar sayesinde hem sanatla hem sporla ilgilendiklerini belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu İl Temsilciliğince açılan yaz okullarında öğrenciler Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken el sanatlarında da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

TÜGVA'nın Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği protokolleri çerçevesinde kentte ve ilçelerde açtığı yaz okullarına ilkokul ve ortaokul seviyesinde bin öğrenci katılıyor.

Yaz okullarında öğrencilere sabahtan Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler konusunda eğitim verilirken, öğleden sonra ise yöreye özgü taş baskı, çarşaf bağı (tırnak bağı), ebru sanatı, katı sanatı ve kilden çeşitli el sanatları öğretiliyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen, AA muhabirine, yaz okulu programının vakıflarının en kıymetli çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ile beraber spordan sanata, zeka oyunlarından eğitsel oyunlara kadar birçok olanak sağladıklarını anlatan Önen, "Öğrencilerimiz öğleye kadar Kur'an-ı Kerim, siyer, değerler eğitimi, hadis ilmihal olmak üzere birçok dini bilgi ediniyorlar. Öğleden sonra da spor eğitimleri, eğitsel oyunlar, el sanatları, Kastamonu'daki günümüze kadar gelmiş taş baskı, tırnak bağı, cam boyama sanatı, ebru sanatı, katı, bununla beraber boyama işlemleri gibi çocuklara birçok olanak sağlıyoruz." diye konuştu.

"Kur'an öğrenmeye gelen çocuklar hem sanatla hem sporla ilgileniyor"

Yapılan etkinliklerle birlikte öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e geçmede daha fazla başarı gösterdiğini aktaran Önen, şunları kaydetti:

"Bunun altında yatan sebebin çocukların buraya severek gelmesi, burada birçok aktiviteye katılması ve bunlarla beraber birçok olanak sağlandığından cezbeden bir noktası olması. Çocuklar sadece Kur'an öğrenmeye gelmiyorlar, Kur'an öğrenmeye gelen çocuklar hem sanatla hem sporla ilgileniyor. Sanat, spor için gelen de aynı zamanda Kur'an öğreniyor. Bu da bize büyük oranda başarı getiriyor."

TÜGVA yaz okulunda eğitim gören Elif Beren Çelik, etkinliklerden çok memnun kaldığını belirterek, "Çok yakında Kur'an-ı Kerim'e geçeceğim. Teneffüslerimiz oluyor, çok eğleniyoruz. Burada el sanatları yapıyoruz. Kilden hiç el sanatı yapmamıştım, bugün onu yaptım. Akıl ve zeka oyunları da oynuyoruz." dedi.

"Burası istediğiniz her şeyin gerçekleştirilebileceği güzel bir merkez"

Kerem Bozkurt ise yaz okulunda birçok şey öğrendiğini dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer. Burada arkadaşlar edindim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Daha önce hiç taş baskı yapmadım ama burada yaptım. Burası sizin istediğiniz her şeyin gerçekleştirilebileceği güzel bir merkez. TÜGVA'nın sağladığı imkanlar için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.