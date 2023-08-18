TÜGVA Yaz Okulları Tamamlandı

TÜGVA yaz okulları tamamladı

MUŞ Türkiye Gençlik Vakfı Muş İl Temsilciği tarafından Muş'ta yaz döneminde 'Bir Yaz Bin Gelecek' sloganıyla başlatılan ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yaz okulları tamamlandı

TÜGVA Muş Şubesi yaz okulu eğitimlerini tamamladı. Bin 600 öğrencinin katıldığı yaz okulları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapandı. Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Muş Şube Başkanı Hasan Basri Meriç, yeni neslin insanlığa değer katacak bir nesil olması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Türkiye gençlik vakfı, yalnızca Allah rızası gözeterek, gecesiyle gündüzüyle büyük emek ve fedakarlık üzere gönlünü ortaya koyan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir vakıftır. Bizler yeni neslin insanlığa değer katacak bir nesil olması için gayret göstermekteyiz. Bizlerin derdi, davası, ufku gençleri sadece madde planında kurtarmak değil mana ve ruh planında onları ilmek ilmek işlemek, gençlere sorumluluk vermek, genç kardeşlerimizin önlerini açmaktır" dedi. Kur'an-ı Kerim eğitmeni Handan Akaydı ise, "TÜGVA Muş Şubesi yaz okulunda eğitmenlik yaptım. 15 öğrenciye ders verdim. Bu öğrencilerden 10'u Kur'an-ı Kerim'e geçti. Çocuklara 45 gün boyunca sokaklarda ve dışarda gezmediler. Yaz okullarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e geçmiş oldular. Bunun yanında dini temel bilgileri de öğrettik. Öğretici arkadaşlarımız ile birlikte elimizden geleni yaparak çocuklara bir şeyler vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

TÜGVA yaz okullarına giden çocuklar tarafından ilahilerle şiirler okundu, sema ve çeşitli gösteriler sunuldu.