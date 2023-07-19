TÜGVA İstanbul'da Yaz Okulu Buluşması Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Yaz Okulu Buluşması, Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde gerçekleştirildi. Buluşmada çocuklar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim dinledi ve sohbet etti. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, gençlerin camide buluşmasının anlamlı olduğunu belirtti ve yaz programının 6 hafta süreceğini açıkladı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması", Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı buluşmada çocuklar öğle namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim dinledi, dua etti.

Çocuklar için kaynaştırıcı etkinliklerin yapıldığı buluşmada, öğrenciler sohbet ederek vakit geçirdi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin camide buluşmasının buraya ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Aslında çok duygu doluyuz. Çünkü bu camilerin gençler tarafından doldurulması çok anlamlı. Türkiye Yüzyılı işte bu nesille inşallah inşa olacak, ihya olacak." dedi.

Beşinci, İstanbul'da 20 bin öğrenciyle yaz okulu düzenlediklerini, programda temel dini eğitimlerin yanı sıra kültür, sanat, spor ve eğlence gibi birçok alanda eğitim verildiğini ifade etti.

Yaz programlarının 6 hafta süreceğini belirten Beşinci, "Fiziksel, ruhsal, manevi çok yönlü faaliyetler tertipledik, planladık, hayata geçiriyoruz. Çocuklar yarışmalara katıldılar. Eğitimler aldılar. 6 hafta boyunca olabildiğince verimli bir program yaptık. Yaz dönemini oldukça verimli geçiriyoruz. İstanbul ve Türkiye genelinde çok büyük bir talep var." diye konuştu.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen de yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni çocuk ve gençlerle ziyaret etmek istediklerini dile getirerek, bir sonraki duraklarının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Taksim Camisi olduğunu söyledi.