TÜBİTAK Uzmanı Astronom Kadir Uluç, İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Çevrimiçi Seminer Verdi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde görevli Uzman Astronom Kadir Uluç, 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu öğrencilerine çevrimiçi seminer verdi. Uluç, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve astronomi konusunda bilgilendirme yaptı.