TÜBA ve AHBV işbirliğiyle Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu düzenlendi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu başladı. Sempozyumda, terör suçları ile ilgili infaz hukuku, terörizm ve terör suçları, terörizmin ve terör örgütünün propagandası gibi 15 ayrı başlık ele alınacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu" başladı.

Üniversitenin 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "18. Türk Ceza Hukuku Günleri" kapsamındaki sempozyuma Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bostancı, Türkiye gibi uzun yıllardır terörle mücadele edilen bir ülkede konunun enine boyuna hukuki bir zeminde tartışılmasıyla elde edilecek çıktıların önemli fayda sağlayacağını söyledi.

Terörün, zayıfların silahı olduğuna dikkati çeken Bostancı, "Terör marifetiyle esasen olağan yollarla elde edemeyecekleri bir güç ve iktidarı devşirmeye çalıştıklarını unutmamak lazım. Demokratik süreçlerde sahip olamayacakları bir gücü, şiddet marifetiyle elde etmeye çalışıyorlar. Burada kullandıkları yöntem, kalabalıkları, yani halkı kendi emellerine, hedeflerine dehşet duygusu ile birlikte razı etmek veya onları manipüle etmektir." dedi.

"Kapsam ve sınırların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır"

Ankara Valisi Şahin de ırkı, dini, etnik kökeni ne olursa olsun, terörizmin bütün insanlık için ağır bir suç oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin terörizmden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Şahin, "Milli kaynaklarımızın önemli kısmının terörle mücadele için harcanması, Türkiye'nin terörizmle mücadeledeki uygulamalarının hukukiliğine uluslararası alanda güvenilirliğinin sağlanması, terörizm ve terör suçları konusunun hukuk zemininde ele alınmasını bir gereklilik ve ihtiyaç olarak ortaya çıkarmıştır. Terörizmle mücadele amacına yönelik, etkin ve aynı zamanda hukuk zemininde icra edilen önleyici kolluk faaliyetinin kapsam ve sınırlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

"Türk Ceza Hukuku'nun gelişmesine katkı sağlayacaktır"

Şahin, suç oluşturan ve oluşturmayan fiillerin ayrıştırılmasının, hangi suçların terör suçu olarak kabul edilmesi gerektiği ve terörizmle hukuk zeminindeki siyaset arasındaki sınırlara ilişkin bilimsel verilerin ve bu alandaki uygulamaların hukukiliğini sağlamada önemli bir işlev göreceğini vurguladı.

Türkiye'nin hukuki zemindeki terörle mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi vesilesiyle düzenlenen bu bilimsel toplantılar önemli bir fırsattır. Terörizm, terör suçları ve infaz hukuku konularının bu toplantıda ele alınması Türk Ceza Hukuku'nun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu meselelerde yapılacak bilgi ve deneyim ile paylaşımlar uygulamaya ışık tutacağı gibi biz sahada bu işin mücadelesini verenlere de önemli yol gösterici bir kaynak olacaktır."

Sempozyumda 15 ayrı başlık, 85 bilim insanının katılımıyla ele alınacak

Türkiye'deki 18 üniversitesinin hukuk fakültelerinden öğretim üyelerinin katılacağı ve 2 gün sürecek sempozyumda, terör suçları ile ilgili infaz hukuku, terörizm ve terör suçları, terörizmin ve terör örgütünün propagandası gibi 15 ayrı başlıktaki oturumlar, 85 bilim insanının katılımıyla ele alınacak.