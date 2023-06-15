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TREDAŞ, Muratlı Belediyesi Papatya Anaokulu öğrencilerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi

TREDAŞ, Muratlı Belediyesi Papatya Anaokulu öğrencilerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi

Eğitim Haberleri

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri Muratlı Belediyesi Papatya Anaokulu öğrencilerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi. TREDAŞ, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla yaptığı çalışmalarını, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle sürdürüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri Muratlı Belediyesi Papatya Anaokulu öğrencilerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla yaptığı çalışmalarını, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle sürdürüyor.

Bu kapsamda TREDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Muratlı Belediyesi Papatya Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Verimli enerji kullanılması, evlerde ve okullarda enerji tasarrufu yapılmasının önemi, enerjinin hayatımızdaki yeri gibi konularda öğrencilere eğitimler verildi.

Öğrenciler enerji tasarrufu ve verimli kullanım konusunda daha sürdürülebilir bir dünya konusunda bilgilendirildi.

Eğitimin sonunda, öğrencilere hediye verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Eğitim

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