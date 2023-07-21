Trakya Üniversitesinde İletişim Semineri Düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle iletişim semineri düzenledi. Seminerde eski haber spikeri Burak Törün konuşmacı olarak yer aldı ve etkili iletişim ve beden dilinin önemini anlattı. Törün, katılımcılara beden dilini kullanarak iletişimi etkili hale getirmelerini önerdi.

Trakya Üniversitesinde, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle iletişim semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak eski haber spikeri Burak Törün yer aldı.

Trakya Üniversitesi personelinin katıldığı seminerde Törün, etkili iletişim ve beden dilinin önemini anlattı.

Törün, iletişimin, duygu ve düşüncelerin karşı tarafa doğru aktarılması olduğunu belirterek, iletişimi etkili yapan unsurlar hakkında bilgi verdi.

Beden dilinin iletişimin ana unsuru olduğunu aktaran Törün, şunları kaydetti:

"Biz konuşma yaparken gülümser ve pozitif bir ben dili kullanırsak karşı tarafı anında kazanabiliriz. Beden dilinizi kullandığınız zaman oldukça etkili olabilirsiniz. Profesyonel hayatta beden dilini öğrenin."

Törün, seminer kapsamında katılımcılarla güne enerjik başlamak ve motivasyonu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler tavsiye etti.