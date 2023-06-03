Trakya Üniversitesinde Çevre Festivali düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 'Çevre Festivali' düzenlendi. Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen festivalde, atölye, söyleşi ve çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre Festivali" düzenlendi.

Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen festivalde, atölye, söyleşi ve çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Topluluk Başkanı Havva Demir, AA muhabirine, temiz bir çevre ve doğa için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Festival kapsamında doğa ve hayvanların korunmasına yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Atık kumaşların geri dönüşüme kazandırılması, hayvanlar için yemlik hazırlanması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması gibi faaliyetlerimiz olacak. Çevremizle olan etkileşimi artırmak, doğaya verdiğimiz tahribatı azaltmak için insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvan Dostları Topluluğu Başkanı Furkan Tunç ise doğa ve çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında kuş yemliği hazırlayacaklarını belirten Tunç, "Yaz aylarıyla hava sıcaklıkları artmaya başladı. Herkes kapısının önüne bir kap su ve mama koyarsa sokaktaki hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmasına destek verebiliriz." dedi.