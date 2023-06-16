Trakya Üniversitesi TYÇ logosunu diplomalarda kullanmaya hak kazandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) Logosu'nu diplomalarında kullanmaya hak kazandı. Rektör Tabakoğlu, TYÇ logosunun TÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, TÜ Öğretim Üyesi Doç. İşkodralı Fransa'da düzenlenen bir müzik festivalinde sahne aldı ve TÜ Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklara kitap yardımı yaptı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) Logosu'nu diplomalarında kullanmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki TÜ heyeti, Mesleki Yeterlilik Kurumu ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen TYÇ Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, TYÇ logosunu diplomalarında bulundurma hakkı kazanan 40 üniversitenin rektörlerine plaket verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, TYÇ logosunun TÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Eğitim kalitesini yükseltmek adına çalışmalar yapıldığını aktaran "Üniversite olarak TYÇ logosunu diplomalarımızda kullanmaya hak kazanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu logo, üniversitemizin eğitim kalitesini ispatlayacak ve mezunlarımızın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

TÜ Öğretim Üyesi Doç. İşkodralı uluslararası etkinlikte sahne aldı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı, Fransa'da düzenlenen "FIMU Uluslararası Üniversiteler Müzik Festivali"nde sahne aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Belfort kentinde bu yıl 36'ıncısı gerçekleştirilen etkinliğe katılan Doç. İşkodralı, "The Transnational Cello Ensemble" ile birlikte aynı sahneyi paylaştı.

İşkodralı, toplulukla birlikte üç başarılı konser gerçekleştirdi.

TÜ öğrencilerinden deprem bölgesine kitap yardımı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluk üyeleri kitapevlerinin destekleriyle öğrenciler yararına kitap topladı.

Kolilere konan kitaplar Adıyaman'a gönderildi.