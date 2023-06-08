Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunlarına fidan hediyesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olan bölüm birincilerine çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla fidan hediye edildi.

Yüksekokuldan mezun olan 980 öğrenci için Balkan Kongre Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrencilerin başarılı birer sağlık neferi olarak yetişmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrfan Coşkun da 16 farklı branşta eğitim veren okulun her yıl yüzlerce sağlıkçıyı mezun ettiğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Şevki Kiremitçioğlu da çevre farkındalığı oluşturmak için bölüm birincisi öğrencilere fidan hediye edildiğini dile getirdi.

Doğayı ve çevreyi korumanın önemine değinen Kiremitçioğlu, "Dünyadaki küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturabilmek için bugünün anısına bölüm birincisi öğrencilerimize anlamlı bir hediye vermek istedik. Öğrencilerimize 'dikili bir fidanı var' diyebilmeleri için birer fidan hediye ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölüm birincisi öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleriyle birlikte fidanları verildi.

Diğer öğrencilere de mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Öğrenciler, programın sonunda kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.