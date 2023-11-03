Trakya Üniversitesi Rektörü Bulgaristan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü ziyaret etti. Ziyarette, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile Trakya Üniversitesinin Bulgaristan'daki kurumlar ile gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile Trakya Üniversitesinin Bulgaristan'daki kurumlar ile gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, üniversitenin Balkanlar'a yönelik pek çok çalışması olduğunu belirtti.

Bu çalışmaları bölgedeki paydaşlarla iş birliği içerisinde yürüttüklerini aktaran Tabakoğlu, "Büyükelçimiz Aylin Sekizkök'ün destekleri sayesinde Bulgaristan'daki çalışmalarımız daha da güçlendi. Önemli iş birlikleri ve projeler hayata geçirdik. Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik projeleri bitmez. Bu anlamda, Büyükelçimiz Aylin Sekizkök'ün de destekleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sekizkök de üniversitenin bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini, destek ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Tabakoğlu'na ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da eşlik etti.

Tabakoğlu ve Hatipoğlu, Bulgaristan temasları kapsamında Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ve Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesini de ziyaret etti.