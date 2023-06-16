Trakya Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Kursu Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği iş birliğinde yoğun bakımda torasik ultrasonografi, ekokardiyografi ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler kursu gerçekleştirildi. Kursa akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İpsala'da ise öğrencilere karneleri verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği iş birliğinde "Yoğun Bakımda Torasik Ultrasonografi, Ekokardiyografi ve Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler Kursu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki kursta yoğun bakımda ultrasonografi kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada yoğun bakımda görev yapmanın zorluklarına değindi.

Yoğun bakımda görev yapan hekimlerin iyi birer gözlemci olması gerektiğini belirten Tabakoğlu, "Özellikle hastanın ağrısının olduğu, bir derdinin olduğu, her şeyin ters gittiği konularda ultrason pek çok zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu anlamda bugün geçekleştirilecek bu kurs çok değerli. Kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kursa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İpsala'da öğrencilere karneleri verildi

İpsala'da eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilere karneleri verildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, okullarda düzenlenen törenlere katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Sevgili, ilçede 2 bin 620 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Sevgili, öğretmen ve öğrencilere keyifli bir yaz tatili diledi.

Karne törenlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ve İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz da katıldı.