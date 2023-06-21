Trakya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik etti.

TÜ'nün her öğrencisini donanımlı bir şekilde hayata hazırladığını belirten Zafer, "Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Her birinizi tüm kalbimle kutluyor, gelecek yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbay ise öğrencilere bunda sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.