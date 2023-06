Trakya Üniversitesi'nde 129 sözleşmeli personel işbaşı yaptı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu göreve başlayan 129 sözleşmeli personelle bir araya geldi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda TÜ'nün büyük bir aile olduğunu söyledi.

Hemşire, sağlık teknikeri, büro ve destek personeli kadrolarına KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 129 yeni çalışanın yerleştiğini belirten Tabakoğlu, sözleşmeli personellerin 3 günlük bilgilendirmenin ardından işbaşı yaptığını ifade etti.

Çalışanların heyecanını paylaştığını belirten Tabakoğlu, "Onların katacağı dinamizm ve güçle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız ve tüm Trakya Üniversitesi ailesi ile yeni değerler üretmeye, verdiğimiz hizmet ve eğitimlerin kalite çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz interneti 3 bin 47 kişi kullandı

Keşan Belediyesince sunulan ücretsiz interneti 5 ayda 3 bin 47 kişi kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında başarılı projelere imza attığı belirtildi.

Ücretsiz internetten 5 ayda 3 bin 47 kişinin faydalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle gençlerin faydalanması amacıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi, Atatürk, Şehitlik, Engelliler parkları, Pazaryeri Kompleksi, Alparslan Türkeş Meydanı ve Atatürk Stadı'na konulan WiFi noktaları vatandaşın beğenisini toplamaya devam ediyor.

İlçe merkezi ve nüfusun kalabalık olduğu 7 noktada hizmet veren kablosuz internet bağlantısı vatandaşın her an her yerde internet erişimine olanak sağlıyor."

Yayla Sahili'nde temizlik çalışması

Keşan Belediyesi ekiplerince Yayla Sahili'nde temizlik çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin iş makinesiyle çalışmalara başladığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 20 kamyon deniz talaşı toplanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Kumsalımızı vatandaşımızın en iyi şekilde faydalanacağı hale getiriyoruz. Sahillerimizde temizlik çalışmalarımıza sezon boyunca aralıksız olarak devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.