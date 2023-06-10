Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, öncelikle mezun olan öğrencilerin ailelerini tebrik ettiğini söyledi.

Mezuniyetin öğrenciler için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Aydoğdu, "Meslek hayatına atılıyorsunuz. Sürekli olarak kendinizi geliştirmelisiniz. 'Yakın geçmişimizin başımıza icat çıkarma' kavramı geçerliliğini kaybetti. Sizlerden beklentimiz icatlar çıkarmanız." dedi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven de Kovid-19 salgını ve deprem nedeniyle öğrencilerin bir süre uzaktan eğitim gördüğünü anlattı.

Özgüven, bütün bunlara rağmen üniversitenin sağladığı teknik altyapı ve öğretim elemanlarının çabasıyla öğrencilerin mimarlık eğitiminin tüm gereklerini karşılayarak olanaksızlığı olanaklı hale getirdiklerini dile getirdi.

Fakülte birincisi Yaren Yılmaz ise her zaman kendisine destek veren ailesine teşekkür etti.

Öğrenmenin okulun bitmesiyle sona ermediğini bunun hayat boyu devam edeceğini belirten Yılmaz, mezun olan tüm arkadaşlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.