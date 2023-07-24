Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Betonart Yaz Okulu Başladı

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Betonart' yaz okulu başladı. Türkçimento, Limak Çimento, Çimentaş Çimento ve CHRYSO Türkiye işbirliğinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yaz okulu Mimarlık Fakültesinde düzenlenen etkinlikle başladı. Bu yıl 19'uncusu yapılan yaz okulunda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenciler, beton malzemeyi hem teorik hem uygulamalı tanıma fırsatı bulacak.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Betonart" yaz okulu başladı.

Türkçimento, Limak Çimento, Çimentaş Çimento ve CHRYSO Türkiye işbirliğinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yaz okulu Mimarlık Fakültesinde düzenlenen etkinlikle başladı.

Bu yıl 19'uncusu yapılan yaz okulunda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenciler, beton malzemeyi hem teorik hem uygulamalı tanıma fırsatı bulacak.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmet Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Osmanoğlu, öğrencilere başarılı bir yaz okulu dönemi diledi.

Yaz okulunun akademik danışmanlığını yapan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Didem Baş da programa yaklaşık 18 öğrencinin katıldığını belirtti.

Mimarlığın sadece tasarımda kalmaması gerektiğini ifade eden Baş, "Programın öğrencilere çok önemli katkısı var. Fiziği sanayiyle birleştiren önemli kuruluşlarla birlikte burada uygulama yapacaklar. Öğrenciler mezun olmadan piyasayı öğrenecekler. Çok önemli çok iyi mimarlarla atölye çalışmaları yapıp uygulamalı olarak ders alacaklar. Öğrenciler mezun olduktan sonra bu yaz okulunu öz geçmişlerine koyabilecekler." dedi.

Yaz okulunun küratörlüğünü yapan Sacit Arda Karaatlı ise bu yıl temanın yaşanan depremlere ilişkin hazırlandığını dile getirdi.

Programda atölye çalışmalarının ardından tasarlanan ürünlerle sahada çalışmalar yapacaklarını ifade eden Karaatlı, "Her sene betonun ne kadar ileri gidebileceğini sorgulayan bu etkinlikte biraz özüne döneceğiz. Beton neydi, ne yapılıyordu ve günümüzde nereye geldi diye bir tema belirledik." şeklinde konuştu.