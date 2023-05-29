Trakya Üniversitesi heyeti, Kuzey Makedonya'da Anadolu Lisesi, Sağlık Lisesi ve Meslek Lisesi, Drita Lisesi, Mirko Mileski Lisesi ve Teknik Lisesi'nde 150'den fazla öğrenciye üniversitenin akademik birimleri, eğitim programları, öğrencilere sunulan sosyal imkanlar ve öğrenci kulüpleri hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya'da aday öğrencilere tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Nazan Gündüz, Ali Erhan Konuk ve doktora öğrencisi Acera Adjera Alitoska Kazaz'dan oluşan heyet, üniversiteyi tanıtmak ve iş birliklerini genişletmek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

İştip şehrinde Anadolu Lisesi, Sağlık Lisesi ve Meslek Lisesi, Kırçova şehrinde Drita Lisesi, Mirko Mileski Lisesi ve Teknik Lisesi'nde 150'den fazla öğrenciye, üniversitenin akademik birimleri, eğitim programları, öğrencilere sunulan sosyal imkanlar ve öğrenci kulüpleri hakkında bilgiler verildi.

İştip'e bağlı Radanya köyüne bir ziyaret gerçekleştiren heyet burada tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenci ve ailelerin bilgilendirildiği programda, üniversiteyi tanıtan broşür ve materyaller dağıtıldı.

Trakya Üniversitesi heyeti İştip Müftülüğü, Kırçova Belediyesi ve Saint Kliment Ohridski Üniversitesini de ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi.