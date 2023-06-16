Trakya Üniversitesi heyeti Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti. Heyet, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret ederek, belediyenin faaliyet ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Üniversite, uluslararası öğrenci kabulü, Bulgaristan'daki öğrencilere üniversitenin tanıtılması ve sınır ötesi projelerde Trakya Üniversitesi olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ve beraberindekiler Bulgaristan ile ilişkileri güçlendirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırcaali'ye gitti.

Heyet, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti.

Tabakoğlu, belediyenin faaliyet ve projeleri hakkında bilgiler alarak uluslararası öğrenci kabulü, Bulgaristan'daki öğrencilere üniversitesinin tanıtılması ve sınır ötesi projelerde Trakya Üniversitesi olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bulgaristan'da Kırcaali'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Trakya Üniversitesinin sağlık alanındaki dördüncü toplantısına imza attık. Daha önce COVID-19 ve kanser ile ilgili tanı ve tedavideki güncel yaklaşımları, hipertansiyon ile ilgili güncel bilgileri paylaştığımız toplantılarımızın dördüncüsünü Abdullah Taş Hocamızın katılımıyla gerçekleştirdik. Burada Kırcaali'deki doktor ve sağlık çalışanlarıyla önemli bilgiler paylaştık. Üniversitemizi tanıtarak tüm alanlarda Kırcaali'nin yalnız olmadığını dile getirdik. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan ve yakın ilgi gösteren Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'e, teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi olarak Balkanların, Bulgaristan'ın ve Kırcaali'nin her zaman yanındayız."

Azis de Trakya Üniversitesini Kırcaali'de görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ve Trakya Üniversitesi ile her daim yakın çalışma içinde olacaklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Başkan Azis ve Trakya Üniversitesi heyeti, Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesi doktorları ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Kırcaalili doktorlara KBB alanındaki güncel gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında seminer verdi.

İpsala'da eğitim - öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin son değerlendirme son değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, okul ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Engin, İpsala'da eğitim ve öğretim döneminin değerlendirmesini yaptıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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