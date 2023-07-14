Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Törenleri

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet törenleri düzenlendi. Törenlerde mezun olan öğrencilere belgeleri verildi ve konuşmalar yapıldı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmasında üniversitenin her zaman mezun öğrencilere destek vereceğini belirtti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, öğrencilerin ailelerini ve akademisyenleri kutladı.

öğrencilere mezuniyet belgelerinin verildiği tören, meslek andının okunması ve kep atma seremonisinin ardından son buldu.

Eczacılık Fakültesinde mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tören Balkan Kongre Merkezinde yapıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere meslek hayatında başarılar dileyen Aydoğdu, öğrencilerin yetiştirilmesindeki emeklerinden dolayı idari personele ve öğretmenlere teşekkür etti.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.