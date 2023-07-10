Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet Bulgaristan'ın Razgrad, Eskicuma, Şumnu, Ulanlı ve Burgaz şehirlerinde temaslarda bulundu. Heyet, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve müftülerle görüşerek uluslararası öğrenci alımı, erasmus, sınır ötesi iş birliği imkanları, üniversitenin tanıtımı ve devam eden projeler hakkında görüşmeler yaptı. Burgaz'da Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Magdalena Mitkova'yla toplantı gerçekleştiren heyet, iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ise Kırcaali, Eğridere ve Eğridere şehirlerine giderek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve uluslararası öğrenci alımı gibi konularda kamu yetkilileriyle görüşmeler yaparak üniversiteyi tanıttı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet Bulgaristan'ın Razgrad, Eskicuma, Şumnu, Ulanlı ve Burgaz şehirlerinde temaslarda bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet şehirlerdeki belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve müftülerle görüştü.

Uluslararası öğrenci alımı, erasmus, sınır ötesi iş birliği imkanları, üniversitenin tanıtımı ve devam eden projeler hakkında görüşmeler yapan heyet, Burgaz'da Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Magdalena Mitkova'yla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Tabakoğlu, Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesiyle her türlü iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Magdalena Mitkova ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trakya Üniversitesi ile büyük bir projeye imza attıklarını ve yeni projeler için hazır olduklarını ifade etti.

TÜ Bulgaristan'da tanıtıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli Bulgaristan temaslarda bulundu.

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, Gürgendereli, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve uluslararası öğrenci alımı gibi konularda kamu yetkilileriyle görüşmek, toplantı yapmak ve üniversiteyi tanıtmak üzere Kırcaali, Eğridere ve Eğridere şehirlerine gitti.

Kırcaali Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Gürgendereli, Kırcaali'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gürgendereli, Trakya Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tanıtımı yaparak uluslararası öğrenci alımları ve kontenjanları hakkında bilgi verdi.

Gösterdikleri ilgiden dolayı Belediye Başkanı Adnan Yıldız ve katılımcılara teşekkür eden Dr. Gürgendereli Trakya Üniversitesi, sağlık hizmetleri ve uluslararası öğrenci alımları hakkında tanıtım ve sunum yaptı.

"3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nun tarihi belli oldu

Trakya Üniversitesi(TÜ) Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından "3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini ortaya çıkarmak ve bu alanda çalışan farklı araştırmacıları bir araya getirme amacıyla yapılacak.

Sempozyum için bildiri özeti gönderimi 31 Temmuz'da sona erecek.

Uluslararası statüye sahip ve doçentlik kriterlerini karşılayan sempozyuma yüz yüze ve çevrim içi olarak katılım sağlanabilecek.