Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi. Minik öğrencilerin okula başlamanın heyecanını yaşadığı gözlendi.
Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi.
Minik öğrencilerin okula başlamanın heyecanını yaşadığı gözlendi.
75. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan, okulda düzenlenen törende, öğrencilerin hayatın önemli bir dönemine adım attığını söyledi.
Okula başlayan öğrencilere başarı dileyen Doğan, "Çocuklarımıza eğitim hayatı boyunca başta öğretmenleri, okul yönetimi ve velilerimiz destek olacak. Miniklerimizin içindeki heyecanı ve okul isteğini hayatları boyunca sürdürmelerini dilerim." dedi.
Kırklareli'nde de öğrenciler velileri ile okullara geldi.
Atatürk İlkokulu bahçesinde sıraya giren öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okudu.
Ardından öğrenciler dersliklere alındı.
Birinci sınıf öğrencisi Damla Akçabaş, bugün çok mutlu olduğunu söyledi.
Okulu çok sevdiğini belirten Akçabaş, annesinden ayrı kaldığı için biraz üzüldüğünü kaydetti.
Tekirdağ'da da okula aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, düzenlenen törenin ardından sınıflara alındı.