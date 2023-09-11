Trakya'da Öğrenciler Yeni Eğitim Öğretim Yılına Başladı

Trakya'da öğrenciler, yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ders başı yaptı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da binlerce öğrenci okullarına dönmenin heyecanını yaşadı. Ayrıca öğrenci servis araçları da denetlendi.

Trakya'da öğrenciler, yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ders başı yaptı.

Kırklareli'nde de 52 bin 702 öğrenci tatilin ardından okuluna gelmenin heyecanını yaşadı.

Erken saatlerde okul binalarına gelen öğrenciler, okulu ve arkadaşlarıyla buluştu.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler dersliklere alındı.

Öğrencilerden Demir Arslanalp AA muhabirine, okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.

Okulların açılmasının heyecanını yaşadığını ifade eden Arslanalp, tatil sürecinde oyunlar oynadığını kaydetti.

Edirne'de ise yeni eğitim öğretim döneminde 57 bin 840 öğrenci ders başı yaptı.

Sabah saatlerinde okullara gelen öğrenciler törenlerin ardında sınıflarına geçti.

Tekirdağ'da da 208 bin 107 öğrenci okullarda düzenlenen törenlerin ardından sınıflara alındı.

Öğrenci servis araçları denetlendi

Trakya'da öğrenci servis araçları da denetlendi.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapıldı.

Servislerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler, ruhsat, ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı 'Dur' lambasının bulunup bulunmadığını, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimlerin belirli periyodlar ile devam edeceği belirtildi.