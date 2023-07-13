Trabzon Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Trabzon Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü ile öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti verilecek.

Trabzon Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba ile diğer ilgililer katıldı.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü adına Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Trabzon Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve mensuplarının kariyer planlama ve geliştirme süreçlerine profesyonel destek sunulması amaçlanıyor.

Proje ile ayrıca öğrencilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu sayede kurumlar arası iş birliği anlayışının geliştirilmesi de hedefleniyor.

Açıklamada, protokolle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, protokolle, "Bireysel Kariyer Danışmanlığı" uygulaması başlatılarak, Kariyer Merkezi koordinasyonunda Trabzon Üniversitesi ve İŞKUR tarafından görevlendirilecek uzmanlarca öğrencilere ve mezunlara bireysel kariyer danışmanlığı hizmeti verileceğini belirtti.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da söz konusu uygulamalar ile öğrencilerin, mezunların ve mensupların kariyer planlama ve geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba da İŞKUR tarafından görevlendirilecek uzmanlar ve Trabzon Üniversitesi akademisyenleri tarafından öğrencilerin, mezunların ve mensupların talep ve ihtiyaçları temelinde "İş Kulübü Eğitimleri"nin düzenleneceğini kaydetti.