Trabzon, Ordu ve Giresun'da YKS'nin ikinci oturumu yapıldı

Trabzon, Ordu ve Giresun'da öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi. Sınava il genelinde binlerce kişi müracaat etti ve sınav merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

AYT, Trabzon'da 1068, Vakfıkebir ilçesinde de 67 salonda gerçekleştirildi.

Sınava il genelinde 19 bin 964, Vakfıkebir ilçesinde de 1518 kişi müracaat etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Aileler de sınavın yapıldığı binaların önündeki heyecanla bekledi.

Öte yandan YKS'nin öğleden sonraki oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de Trabzon'da 89, Vakfıkebir ilçesinde de 7 salonda gerçekleştirilecek.

YDT'ye il genelinde 1953, Vakfıkebir ilçesinde de 95 kişi müracaat etti.

Ordu

Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı yapılıyor.

Kentteki okullarda sınava girecek öğrencilerin belgeleri tek tek incelenip, üst araması yapıldıktan sonra sınav salonlarına alındı.

Öğrencilerin sınava girmesiyle velilerde okul bahçesinde beklemeye başladı.

Öte yandan polis ekipleri sınava giren öğrencilerin dikkatlerinin dağılmamasına yönelik gürültü yapılmaması için önlemler aldı.

Giresun

Giresun'da da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı yapılıyor.

Belirlenen okullar ile Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'ndeki fakülte binalarında adaylar sınava girdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda yapılan üst aramalarının ardından adaylar salonlara alındı.