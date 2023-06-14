Trabzon'da Veli Okur Atölyesi tamamlandı

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün Trabzon Veli Akademisi Projesi kapsamında yürütülen "Veli Okur Atölyesi" çalışmaları, Of ilçesinde tamamlandı.

Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu velilerine yönelik sürdürülen ve tamamlanan atölye çalışmaları sonunda katılım sağlayan 40 veliye törenle katılım belgesi verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu Müdürü Yaşar Osmanoğlu, Müdür Yardımcısı Fatma Aydiyeke Yılmaz, AK Parti Of İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Koç, Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri Medine Başaran, Ebru İskender katıldı.

Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulunda projeyi yürüten psikolojik Danışman ve rehber öğretmeni Zeynep Ayaydın, proje ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, yaptığı konuşmada, eğitimin öğrenci, öğretmen ve veliden oluşan üçlü sacayak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu üçü birlikte hareket ederse başarı sağlanabilir. Gördük ki proje ile velilerimiz kendilerini yetiştirme ve geliştirme adına çok mesafe almışlar. Sağlanan gelişimin ailelerine ve çevrelerine olumlu yansıyacağına inanıyorum. Projede emeği geçen okul idaremizi, öğretmenimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Şu ana kadar verdiğimiz desteğimizi bundan sonra da vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."