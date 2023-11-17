Trabzon'da öğretmenler arasında kuyu yarışması düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde öğretmenler arasında kuyu yarışması düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde öğretmenler arasında düzenlenen Kuyu Yarışması, kıyasıya mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Kuyu Yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Akçaabat genelindeki öğretmenler arasında düzenlenen yarışmada Cem Parlayan birinci olurken İbrahim Eraydın ikinci, Hakan Şentürk ise üçüncü oldu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, dereceye giren öğretmenleri tebrik ederek "Düzenlediğimiz Kuyu Yarışmasında öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmayı, kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunabilmeyi arzu ettik. Spor, kaynaştırma ve birleştirme duygularını pekiştirir. Belediye olarak hareketsiz yaşamın önüne geçmek, teknolojinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hem bedensel hem de ruhsal sağlığa katkıda bulunmak için hemen hemen her branşta spor kursları açıyor; turnuvalar ve yarışmalar düzenliyoruz. Küçük büyük, kadın erkek tüm vatandaşlarımızın sporla iç içe bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu gaye çerçevesinde düzenlediğimiz turnuvalarımızda centilmenlik, kardeşlik ve dostluk duyguları da gelişiyor." dedi. - TRABZON