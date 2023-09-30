Trabzon'da Adalet Akademisi tarafından ceza adalet sistemi eğitimi düzenlendi

TRABZON'da, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi ve yargı mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi konusunda kapasitelerinin arttırılması için eğitim düzenlendi. Programa katılan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 'Geçen yıl mayıs ayında eğitici, eğitimiyle başlayan süreçte, yaklaşık 1 yıl içerisinde bin 764 hakim ve savcıya yönelik meslek içi eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitim programları hakim ve savcılar açısından çok verimli geçmekte dedi.

Trabzon'da, Türkiye Adalet Akademisi tarafından ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi ve yargı mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi konusunda kapasitelerinin arttırılması hedefiyle 'Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar' ve 'Özgürlük ve Güvenlik Hakkı' konulu eğitim yapıldı. Kentte bir otelde düzenlenen ve 29- 30 Eylül tarihlerini kapsayan programın ilk gününe, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yargıtay üyesi Beytullah Metin, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofis Başkanı William Massolin ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 120 hakim ile savcı katıldı.

'ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ'

Programın açılış konuşmasını yapan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 'Hakim ve Cumhuriyet savcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi bir ülkenin yargı sisteminin etkili ve verimli işleyebilmesinin en önemli teminatıdır. Hukuk eğitimini tamamlamış, hukukun teorik bilgisine sahip hakim ve savcı adaylarının geleceğin hakim ve Cumhuriyet savcıları olarak yetiştirmek, Türkiye Adalet Akademisi'nin en önemli görevidir. Adalet Bakanlığımızın da desteği ile meslektaşlarımıza yönelik seminer ve eğitim toplantılarıyla bu faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Avrupa Birliği ortak projesi kapsamında Türkiye Adalet Akademisi'nin düzenleyeceği ceza adalet sistemimizin güçlendirilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) ihlalinin engellenmesi için meslektaşlarımızın kapasitelilerinin artırılmasına yönelik ceza hukukunda gerekçeli karar, özgürlük ve güvenlik konulu meslek içi eğitiminin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum diye konuştu.

'1 YIL İÇERİSİNDE 1764 HAKİM SAVCIYA MESLEK İÇİ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Trabzon'da 15'nci eğitim programında bulunduklarını belirterek, 'Geçen yıl mayıs ayında eğitici eğitimiyle başlayan bir süreçte yaklaşık, 1 yıl içerisinde bin 764 hakim savcıya yönelik meslek içi eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitim programları hakim savcılar açısından çok verimli geçmekte. ve sonrasında adliyelerde ziyaret ettiğimizde meslektaşlarımızın özellikle gerekçeli karar ve özgürlük ve güvenlik konularında uygulamadaki faaliyetlerine de yansıdığını görmekteyiz. Bu eğitimlerin verimli olması bizi mutlu etmekte. Adalet Akademisi olarak biz meslektaşlarımızın görevi başındaki yaklaşık 24 bin hakim savcıya yönelik her konuda eğitimlerini vermekteyiz. İstedikleri her alanda özellikle uzaktan eğitim de dahil olmak üzere 4 farklı eğitim konseptinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Trabzon'da 2 gün sürecek eğitim faaliyeti olacak. İnsan hakları konusunda özellikle gerekçeli karar yazmak, özgürlük ve güvenlik konusunda meslektaşlarımızın farkındalığını artırmayı hedefliyoruz dedi.