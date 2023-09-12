Trabzon'da 37 Branşta Kurs Düzenlenecek

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından 37 branşta kurs düzenlenecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa meslek edindirme, kültür ve sanat kursları organize edildiği belirtildi.

Her yıl kursları bitiren yüzlerce kursiyer arasında kendi işini kurup üretime geçenlerin yanı sıra bir iş yerinde ücretli çalışanların da bulunduğu vurgulandı.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin 29 Eylül'e kadar ilgili birim müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği, yeterli sayıya ulaşan kursların ise 2 Ekim itibarıyla başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Kültür, sanat ve yabancı dil alanında ya da bir meslek dalında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız için düzenlenen kurslar önemli bir fırsattır. Kültür ve sanat alanına ilgi duyan, bu konuda eğitim almak isteyen ve üniversiteye hazırlanan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Böylece vatandaşlarımızın yetenekleriyle ilgili alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Metrekaresine en çok sanatçı düşen şehirlerden bir tanesi olan Trabzon'da bu kursların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."