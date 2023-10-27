Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin şarkılarının yer aldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez'in de katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Sezgin Erkol, ülkenin sorunlarıyla hem hal olan, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmek istediklerini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Öğrencilerden oluşan koronun çeşitli şarkıları seslendirdiği etkinlik, "Kurtuluş Savaşı" ve "Atatürk" temalı resimlerin yer aldığı serginin açılışının ardından tamamlandı.