Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destekleme ve yetiştirme kursları

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki 11 okulda destekleme ve yetiştirme kursları düzenledi. Kurslara 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler katılabilecek. Kurslar, 1 Eylül'e kadar devam edecek ve matematik, İngilizce, LGS ve YKS'ye yönelik derslerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim kursları da bulunacak.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki 11 okulda destekleme ve yetiştirme kursları açıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, 4. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar isteyen öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılabileceğini söyledi.

Öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla düzenlenen kursların 1 Eylül'e kadar devam edeceğini anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Tosya İlkokulu, Fen Lisesi ve Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi'nde matematik ve İngilizce derslerinden yaz okulu açılmıştır. Bunların yanında Namık Kemal Ortaokulu, Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Fen Lisesi, Mithat Boyner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi'nde ise LGS ve YKS'ye yönelik yaz destekleme ve yetiştirme kursları açtık. Fatih Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulumuzda da İlçe Müftülüğü ile Tosya Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu koordinesinde, Kur'an-ı Kerim kursları açılmıştır."