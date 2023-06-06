Tosya'da Geleceğin Sınıfı açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Future Classroom Lab (FCL) projesi kapsamında "Geleceğin Sınıfı" açıldı. Tosya Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde oluşturulan sınıfın açılışında konuşan Tosya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ramazan Danacı, FCL olarak adlandırılan bu uygulama sınıfının ilçede bir ilk olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Future Classroom Lab (FCL) projesi kapsamında "Geleceğin Sınıfı" açıldı.

Tosya Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde oluşturulan sınıfın açılışında konuşan Tosya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ramazan Danacı, FCL olarak adlandırılan bu uygulama sınıfının ilçede bir ilk olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde FCL sınıfı ile birlikte eğitimde dünya standartlarını yakalamış 60'a yakın sınıf oluşturulduğunu hatırlatan Danacı, şunları kaydetti:

" FCL projesinde, Brüksel'deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışmaları temel alan pek çok gelişme gerçekleştirilmektedir. Bu sınıflar, öğrenmeye ve öğretmeye 21. yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Tosya Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerine bu sınıfın kullanımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiştir. Umut ediyorum ki bu sınıfta hazırlayacağımız projelerle Tosya'mızın ismini duyuracak ve yenilikler ortaya koyacağız. Bu eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sınıf gezilerek yetkililerden bilgi alındı.