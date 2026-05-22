TOGÜ'den Balkanlar'da akademik iş birliği hamlesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde Kosova'da düzenlenen 3'üncü Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi, farklı ülkelerden akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri bir araya getirdi. Kongrede, uluslararası akademik iş birlikleri ve bilimsel etkileşim ön plana çıktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi himayesinde, Kosova 'Ukshin Hoti' Prizren Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi yoğun katılımla düzenlendi. 8 farklı üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen kongreye, çeşitli ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve üst düzey temsilciler katıldı. Kongreye Kosova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Artane Rizvanolli, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Ukshin Hoti Prizren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mentor Alishani, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı iştirak etti.

"Güçlü ilişkiler kurabilen üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kongrenin yalnızca akademik bir organizasyon olmadığını belirterek, ortak tarih ve kültürel bağların da güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Balkan coğrafyasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, kendilerini adeta kendi topraklarında hissettiklerini söyledi. TOGÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna dikkat çeken Yılmaz, "Bugün Tokat'tan Balkanlar'a, Asya'dan Avrupa'ya uzanan akademik iş birlikleriyle dünyanın birçok ülkesinde bilimsel etkinlikler düzenleyebilen, uluslararası kongreler gerçekleştirebilen ve küresel ölçekte güçlü ilişkiler kurabilen bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Uluslararası iş birliklerinin yükseköğretim kurumları açısından önemine vurgu yapan Yılmaz, kongreye katkı sunan tüm paydaşlara ve farklı ülkelerden katılım sağlayan akademisyenlere teşekkür etti. - TOKAT

