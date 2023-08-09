Tokat SMMMO ve Turhal MYO Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

Tokat'ta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerinin ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacının karşılanması ve Turhal Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarının istihdam sorununun karşılıklı çözülmesi maksadıyla eğitim protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda geliştirilecek eğitimlerde başarılı olan kursiyerler, meslek mensupları tarafından istihdam edilecek.

Tokat'ta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerinin ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacının karşılanması ve Turhal Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarının istihdam sorununun karşılıklı çözülmesi maksadıyla eğitim protokolü imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhal Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve mezunlarına eğitim, staj ve istihdam olanağı sağlamak amacıyla, MYO ile Tokat SMMMO protokol imzaladı.

Protokol doğrultusunda geliştirilecek eğitimlerde başarılı olan kursiyerler, meslek mensupları tarafından istihdam edilecek.

Eğitim protokolü, SMMMO Başkanı Mustafa Kaya ve Turhal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Yaşar tarafından imzalanırken, eğitimler odada geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirilen bilgisayarlı muhasebe eğitim salonunda yapılacak.