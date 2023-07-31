TOGÜ'de Yangın Söndürme Tatbikatı Yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi tarafından yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, yangın tüplerinin doğru kullanımı ve yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi ve uygulamalı olarak gösterildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde yapılan tatbikata TOGÜ Sivil Savunma Birimi sorumluları katıldı.

Tatbikat öncesi yangın tüplerinin doğru kullanımı ve yangına nasıl müdahale edileceği ile ilgili personele eğitim verildi.

Bilgilendirme sonrasında yangına müdahale uygulamalı olarak gösterildi.