TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının eğitim konusundaki misyonunu yerine getirmeye çalıştıklarını bildirerek, "Çok değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin, geçmişin öğreticisi olduğu kadar geleceğin de kurucusu pozisyonunda yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, geleceğe güvenin teminatının iyi yetişmiş, donanımlı ve vizyon sahibi öğretmenler ile onların yetiştireceği gençler olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, öğretmenliğin bir meslekten de ziyade kendisini ülkesine, insanlığa adayanların onurlu serüveni olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak, eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceği düşüncesini şiar edindik. Türkiye'nin her tarafındaki 365 oda ve borsamızla işbirliği halinde eğitim yardımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye bütün illerinde yaptığımız okulları, ilçelerimize de yapmak için kaynaklarımızı seferber ettik. Şu bilinsin ki biz iş dünyasının eğitim konusundaki misyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ve bundan da daha faydalı bir iş yoktur yeryüzünde. Bu duygu ve düşüncelerle çok değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum."