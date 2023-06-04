TMV Moritanya'daki okulları 177 öğrencisini mezun etti

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Moritanya'daki okulları, 6. döneminde anaokulundan liseye 177 öğrencisini mezun etti. Mezuniyet törenine Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Haydar Dokuzer, Moritanya Özel Okullar Müdürü Houraye Sidi, Okul Aile Birliği Başkanı Noha Obeidi, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Moritanya'daki okulları, 6. döneminde anaokulundan liseye 177 öğrencisini mezun etti.

Mezuniyet törenine Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Haydar Dokuzer, Moritanya Özel Okullar Müdürü Houraye Sidi, Okul Aile Birliği Başkanı Noha Obeidi, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

Dokuzer, TMV okullarının iki ülke arasındaki bağın güçlenmesindeki rolüne değinerek, "Türkiye ve Moritanya ilişkilerinin sağlam bir şekilde oluşmasının temellerini şimdiden atan Maarif Okulları, mezun ettiği öğrencilerle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu vesileyle mezun olan bütün öğrencilere en içten dileklerimle başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

TMV Moritanya Ülke Temsilcisi Taha Şen, "Bu sene anaokulumuzdan 28, ilkokullarımızdan 66, liselerimizde ise 83 öğrencimizi başarıyla mezun edip mezuniyet törenlerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

TMV Okullarına ciddi bir rağbet bulunduğunu belirten Şen, kaliteyi en üst seviyede tutarak Moritanya'nın sayılı okulları arasına girdiklerini söyledi.

Şen, "Her yıl dereceye giren öğrenciler çıkarıyoruz. Bu sene de Moritanya Cumhurbaşkanlığı Olimpiyat Sınavı'nda lise öğrencimiz Mohamed Ahmed Salem fen bilimleri alanında ülke ikincisi oldu. Başarılı öğrencilerimizi Türkiye'ye üniversite eğitimi için gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Moritanya Özel Okullar Müdürü Houraye Sidi ise, TMV Okullarının Moritanya'da ciddi başarılara imza attığını belirtti.

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ve mezun öğrencilerin diplomalarını almalarıyla sona erdi.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde Moritanya'da faaliyetlerine başlayan TMV'nin 9 okulunda anaokulundan liseye kadar 1300 öğrenci eğitim görüyor.